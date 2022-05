Versie 15.5 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk 20 en 40 dollar. De betaalde uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De gratis versie wordt gebundeld met optionele extra's; hier staat een versie waar die niet in zitten. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

New features Added new disc naming options and tags (time, day, month, year, disc).

Added menu to open log file in default text editor (File->Open log file).

Added option to resolve "Error 452" directly in the program (Registry tweak). Enhancements Updated help file and translations.

Improved optical drive detection method.

Log file location changed to "\AppData\Roaming\Burnaware\BurnAware\log.txt".

By default Audio CD compilation uses lowest write speed to avoid "click" between tracks.