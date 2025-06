Versie 17.8 van het cd-, dvd- en blu-ray-brandprogramma BurnAware is uitgekomen. Dit programma is beschikbaar in een Free-versie en in betaalde Premium- en Professional-edities, met prijzen van respectievelijk dertig en veertig dollar. De betaalde uitvoeringen hebben extra functionaliteit, zoals voor het kopiëren van schijfjes en het rippen van audio-cd's. Op deze pagina worden de verschillende edities tegen elkaar afgezet. De gratis versie wordt gebundeld met optionele extra's; hier staat een versie waar die niet in zitten. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Enhancements Updated translations.

Improved file checking in Span Disc.

Improved support for HL-DT-ST optical drives.

Optimized optimal burn speed selection method.

Compatibility improvements for latest release of Windows 11.