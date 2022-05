Hamrick Software heeft versie 9.7.85 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 6800 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.7.85 is ondersteuning toegevoegd voor zo'n tweehonderd scanners van HP en Epson:

Changes in VueScan version 9.7.87 Added support for 145 HP scanners HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577 Series HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577z HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578z HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 Series HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn HP Color LaserJet Enterprise MFP M578f HP Color LaserJet Managed Flow MFP E57540c HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78323z HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78325dn CN HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78325z CN HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78325z Plus HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78330z CN HP Color LaserJet Managed Flow MFP E78330z Plus HP Color LaserJet Managed MFP E57540dn HP Color LaserJet Managed MFP E78223a HP Color LaserJet Managed MFP E78223dn HP Color LaserJet Managed MFP E78223dv HP Color LaserJet Managed MFP E78228dn HP Color LaserJet Managed MFP E78228dn CN HP Color LaserJet Managed MFP E78228dn Plus HP Color LaserJet Managed MFP E78323dn HP Color LaserJet Managed MFP E78325dn HP Color LaserJet Managed MFP E78325z HP Color LaserJet Managed MFP E78330dn HP Color LaserJet Managed MFP E78330z HP Color LaserJet Mgd Flw MFPE78323z CN HP Color LaserJet Mgd Flw MFPE78323Z Plus HP Color LaserJet Mngd MFP E78223dn CN HP Color LaserJet Mngd MFP E78223dn Plus HP Color LaserJet Mngd MFP E78323dn CN HP Color LaserJet Mngd MFP E78323dn Plus HP Color LaserJet Mngd MFP E78330dn CN HP Color LaserJet Mngd MFP E78330dn Plus HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4800 HP ENVY Inspire 7200e series HP ENVY Inspire 7900e series HP Laserjet Enterprise Flow MFP M527c HP Laserjet Enterprise Flow MFP M527z HP LaserJet Enterprise Flow MFP M631h HP LaserJet Enterprise Flow MFP M632z HP LaserJet Enterprise Flow MFP M633z HP LaserJet Enterprise Flow MFP M634h HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z HP Laserjet Enterprise MFP M527dn HP Laserjet Enterprise MFP M527f HP LaserJet Enterprise MFP M631dn HP LaserJet Enterprise MFP M631z HP LaserJet Enterprise MFP M632fht HP LaserJet Enterprise MFP M632h HP LaserJet Enterprise MFP M633fh HP LaserJet Enterprise MFP M634dn HP LaserJet Enterprise MFP M634z HP LaserJet Enterprise MFP M635fht HP LaserJet Enterprise MFP M635h HP LaserJet Enterprise MFP M636fh HP LaserJet Managed Flow MFP E62565h HP LaserJet Managed Flow MFP E62565z HP LaserJet Managed Flow MFP E62575z HP LaserJet Managed MFP E62555dn HP LaserJet Managed MFP E62565hs HP LaserJet MFP M139-M142 HP LaserJet Pro MFP 4101dw HP LaserJet Pro MFP 4101dwe HP LaserJet Pro MFP 4101fdn HP LaserJet Pro MFP 4101fdne HP LaserJet Pro MFP 4101fdw HP LaserJet Pro MFP 4101fdwe HP LaserJet Pro MFP 4102dw HP LaserJet Pro MFP 4102dwe HP LaserJet Pro MFP 4102fdn HP LaserJet Pro MFP 4102fdne HP LaserJet Pro MFP 4102fdw HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe HP LaserJet Pro MFP 4102fnw HP LaserJet Pro MFP 4102fnwe HP LaserJet Pro MFP 4103dn HP LaserJet Pro MFP 4103dw HP LaserJet Pro MFP 4103fdn HP LaserJet Pro MFP 4103fdw HP LaserJet Pro MFP 4104dw HP LaserJet Pro MFP 4104fdn HP LaserJet Pro MFP 4104fdw HP LaserJet Tank MFP 1005 HP LaserJet Tank MFP 1005nw HP LaserJet Tank MFP 1005w HP LaserJet Tank MFP 1602a HP LaserJet Tank MFP 1602w HP LaserJet Tank MFP 1604w HP LaserJet Tank MFP 2602dn HP LaserJet Tank MFP 2602dw HP LaserJet Tank MFP 2602sdn HP LaserJet Tank MFP 2602sdw HP LaserJet Tank MFP 2603dw HP LaserJet Tank MFP 2603sdw HP LaserJet Tank MFP 2604dw HP LaserJet Tank MFP 2604sdw HP LaserJet Tank MFP 2605sdw HP LaserJet Tank MFP 2606dc HP LaserJet Tank MFP 2606dn HP LaserJet Tank MFP 2606dw HP LaserJet Tank MFP 2606sdn HP LaserJet Tank MFP 2606sdw HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785f HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn HP PageWide Enterprise Color MFP 586f HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650z+ HP PageWide Managed Color Flow MFP E77650zs HP PageWide Managed Color Flow MFP E77660z HP PageWide Managed Color Flow MFP E77660z+ HP PageWide Managed Color Flow MFP E77660zs HP PageWide Managed Color MFP E58650dn HP PageWide Managed Color MFP E77650dn HP PageWide Managed Color MFP E77650dns HP PageWide Managed Color MFP E77660dn HP PageWide Managed Color MFP P77440dn HP PageWide Managed Color MFP P77940dn HP PageWide Managed Color MFP P77940dn+ HP PageWide Managed Color MFP P77940dns HP PageWide Managed Color MFP P77950dn HP PageWide Managed Color MFP P77950dn+ HP PageWide Managed Color MFP P77950dns HP PageWide Managed Color MFP P77960dn HP PageWide Managed Color MFP P77960dn+ HP PageWide Managed Color MFP P77960dns HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 HP ScanJet Pro 2600 f1 HP ScanJet Pro 3600 f1 HP ScanJet Pro N4600 fnw1 HP Smart Tank 750 HP Smart Tank 7600 HP Smart Tank 790 HP Smart Tank Plus 6000 HP Smart Tank Plus 660-670 HP Smart Tank Plus 7000 HP Smart Tank Plus 710-720

Changes in VueScan version 9.7.86 Added support for 52 Epson scanners Epson DS-531 Epson DS-535 II Epson DS-570W II Epson DS-571W Epson DS-575W II Epson DS-775 II Epson DS-790WN Epson EC-C7000 Epson EP-713A Epson EP-714A Epson EP-813A Epson EP-814A Epson EP-883A Epson EP-884A Epson EP-M553T Epson ES-865 Epson ET-2800 Epson ET-3830 Epson ET-5180 Epson EW-052A Epson EW-M634T Epson EW-M754T Epson L3250 Epson L3260 Epson L4260 Epson L5290 Epson L6460 Epson L6490 Epson M15140 Epson RR-60 Epson RR-600W Epson RR-70W Epson ST-C3100 Epson WF-2820 Epson WF-2840 Epson WF-2870 Epson WF-2880 Epson WF-2950 Epson WF-2960 Epson WF-C4810 Epson XP-2150 Epson XP-2155 Epson XP-2200 Epson XP-3150 Epson XP-3155 Epson XP-4150 Epson XP-4155 Epson XP-4200 Epson XP-5150 Epson XP-5155 Epson XP-5200 Epson XP-8700