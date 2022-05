Versie 8.4.1 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.4.1 new features, enhancement and bug-fixes: Fix HTML syntax highlighting in PHP files regression. (Fix #11585, #11602)

Fix “Reload from disk” loosing syntax highlighting regression. (Fix #11606)

Fix unfocused selected text background color changed regression. (Fix #11595)

Update Scintilla from 5.2.1 to 5.2.2 and Lexilla from 5.1.5 to 5.1.6. (Implement #11537)

Fix multi-part keyword in prefix mode freezes Notepad++ in UDL. (Fix #11434)

Add several dark mode enhancement. (Fix #11574, #11622, #10054, #11546, #11544)

Add DarkMode usage detection support for plugins. (Implement #11546)

Add “Framed current line” option beside of “Highlight current line background”. (Implement #11501)

Add file monitoring command line argument [-monitor]. (Implement #10562)

File Dialog enhancement. (Fix #11630, #11517)

Add a new format argument/option “ADD_ZERO_PADDING” to NPPM_GETNPPVERSION. (Implement #11535)

Restore auto-completion & calltip default fg/bg colors when no theme is applied. (Fix #11637)

Sort “Search result” to the bottom in language list of Style Configurator. (Fix #11337)