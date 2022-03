Realix heeft versie 7.22 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Sinds versie 7.00 is er naast de gratis versie ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline ondersteunt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.22: Improved support of AMD Ryzen 6000 series.

Added monitoring of next-generation AMD chipset temperature.

Added option to disable validation of window positions.

Enhanced sensor monitoring on Intel NUC12 series.

Added NVIDIA GH100, GH202, AD102, AD103, AD104, AD106, AD107, GB100, GB102.

Added reporting of ASIC Quality for AMD Vega and Navi discrete GPUs.

Added fan speed monitoring on ASUS FA506 series.

Improved support of next-generation AMD CPUs/APUs and GPUs.

Added monitoring of video decoder and encoder usage on AMD Navi GPUs.

Fixed monitoring of some EVGA EC sensors.

Fixed Intel Arc graphics badge.

Added option to disable snapping of sensor windows.

Added NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti.

Fixed MHTML report.

Updated HTML and MHTML reports to use UTF-8 encoding.

Added reporting of ASIC Manufacturer for NVIDIA GPUs.

Updated several languages.