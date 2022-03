Versie 8.3.0 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextWrangler, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New feature Enable authentication using OpenSSH agent on Windows (SFTP, Windows) (#12880) Bugs fixed File edited moved to trash and no longer updated on server (#11729)

Failure copying or renaming file when bucket name is set in hostname using virtual host style (S3)

Failure deleting file (Google Drive, Cryptomator)

Failures when deleting folder with no placeholder (Azure) (#12900)

Batch requests when deleting multiple files (Dropbox) (#12904)

Deleting many files may fail with 413 Request Entity Too Large (Google Drive) (#12902)

IPv6 not working for hosts with both A and AAAA entries (#12917)

Resolve tilde in IdentityAgent configuration (SFTP) (#12954)

Missing download overwrite prompt (#12860)

Compose segments of download very slow after downloading is slow (#12996)

Trim whitespace from input in username and password fields (#12986)

Missing Glacier Instant Retrieval storage class option (S3) (#12915)