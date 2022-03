Versie 22.0.1 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource- CE -uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 22.0.1: Navigator: Connection read-only state switcher was added in main toolbar/menu

Data editor: Auto-refresh UI was fixed (stop on error visualization) Array data types handling was improved (PostgreSQL, Clickhouse) Invalid fractional seconds rendering was fixed Filter panel is removed in non applicable presentations Number of selected rows calculation was fixed Row colors reset option was added Edit controls enable state was fixed for plaintext view Keyboard shortcuts were fixed in inline date/time editor Next segment auto fetch was fixed for specific queries

Data transfer: “Ignore duplicated rows” option was added Table mapping “re-create” support was improved Skipped columns configuration save was fixed

SQL editor: Data filter injection for custom SQL queries was improved Transaction monitor was fixed (amount of statements in a transaction)

Tasks: task ordering was fixed (folders on top)

Command line: possibility to specify external variables file was added

MySQL: indexes edit support was added

Oracle: Sequences DDL tab was added Scheduler jobs metadata read was fixed Arrays presentation was improved (numbers formatting was fixed) Materialized view save was fixed

PostgreSQL: View source editor was fixed (redundant ‘create or replace’ clause was removed) Template databases are now visible is specified in connection settings Server version < 8 support was improved Saved backup/restore tasks UI was fixed

Redshift: search in procedure definition was fixed

Vertica: Metadata performance was significantly improved Table/column comments are now read in lazy mode