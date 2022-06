In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.20 is hieronder te vinden.

Updates: Updated LAV Filters to version 0.76.1 Changes/additions/improvements: Rewritten code that deals with file history. It works better with multiple instances now.

Remembered file position now resets to 0 when playback has reached 95% of file duration when closing the player. We assume that end credits have been reached in that case.

Remembered file position also resets to 0 when pressing stop button. So close player directly or open other file without pressing stop if you wish to resume later.

The uninstaller now unregisters file associations

The last used QuickOpen and SaveImage paths are now remembered individually

Added support for extended locale names in subtitles menu

Decimal values are now possible for subtitle font spacing and border width/shadow settings

Now supports loading chapter metadata from .xchp file. Use text file (UTF-8 encoding). Each line is a chapter defined as HH:MM:SS,ddd timecode, optionally followed by a space and chapter name. Fixes: Fixed issue where PGS subtitles could be partially rendered outside of visible area

Fixed regression with reading CDText metadata

Fixed regression regarding auto-hide of toolbar in case of two monitors with vertical placement

Workaround for Windows 11 bug where the options dialog was not rendered properly for RTL languages

Workaround for Windows 10/11 bug where subtitle download dialog could become visible when using taskbar window peek

Several other small bugs