Realix heeft versie 7.20 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Sinds versie 7.00 is er naast de gratis versie ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline ondersteunt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.20: HWiNFO64 ported to UNICODE.

Enhanced Intel XMP 3.0 Revision 1.2 support.

Enhanced sensor monitoring on some ASRock B660 and H610 series.

Enhanced support of future AMD AM5 platforms.

Enhanced sensor monitoring on ASUS B660, H670 and H610 series.

Initial localization to 24 languages.

Added NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB.

Added NVIDIA GeForce RTX 3050.

Enhanced sensor monitoring on ASRock Z690 Steel Legend/D5.

Added support of Nuvoton NCT6799D.

Added ability to override embedded language file by using a custom lang.txt file.