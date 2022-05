Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om onder Windows programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door programma's of webbrowsers worden uitgevoerd, eenvoudig ongedaan te maken, en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en als opensource aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en plus-uitvoering. Intern werken ze gelijk, maar die laatste heeft een modernere met Qt gebouwde gebruikersinterface. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Added Added optional tray notification when a box content gets auto deleted

Added FreeDownloadManager template

Added warnign when opening unsandboxed regedit #1606

Added languages files that were missing in official Qt 5.15.2 (by DevSplash) #1605 Changed The asynchroniouse box operations introduced in the last build are due to a pupular request now disabled by default

Moved sys tray options from general to shell integration tab

Removed "AlwaysUseWin32kHooks", now these win32 hooks are always enabled

-- nOte: you can use "UseWin32kHooks=program.exe,n" to disable them for sellected programs Updated Listary template to v6 (by isaak654) #1610 Fixed Fixed compatybility issue with SECUROM #1597

Fixed modality issue #1615