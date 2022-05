Versie 5.04 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar zo'n 5,5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. Deze uitgave volgt slechts een week na versie 5.03 en de lijst met veranderingen is dan ook korter dan we gewend zijn.

Changes in release 5.04: Database: installing a hotfix now also creates a backup.

User interface: preserve aspect ratio when using poster as cover for cases.

Database: switching databases sometimes caused a crash.

User interface: prevent horizontal scrollbar in listview.

Translations: Updated the Arabic, Czech, French, German, Swedish, Simplified Chinese and Dutch translations.