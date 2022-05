Microsoft heeft afgelopen november Visual Studio 2022 uitgebracht, maar blijft versie 2019 voorlopig gewoon ondersteunen. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De complete lijst met de veranderingen in de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende release notes. In versie 16.11.10 heeft Microsoft de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Issues Addressed in this Release Fixed an issue that has caused sporadic C++ linker crashes.

Silent bad codegen issue with x64.

An issue that prevented files from being deleted while they were being processed by background C++ static analysis.

Resolved an issue in C++ ATL CString equality operator under C++20 mode.

Fixed an issue that could have prevented an initializer from running in a load test scenario. From Developer Community Missing comparison operators between LPCWSTR and CString in VS 16.11.8

x64 optimizer bug VC++2019 16.11.4