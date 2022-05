Versie 22.80 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost veertig dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar krijg je maar voor een jaar updates. Voor het dubbele ontvang je de updates ook voor altijd. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s New in 22.80? Dark Mode. Much improved. Everything is dark now, at least if you are using Windows 10 Release 2004 (May 2020) or later. Only the menu bar is still white, but hey, you now have a button to toggle it on and off quickly.

Compilation Soundtrack. Compiled to the music of Jenny Lewis. Further details of this release...