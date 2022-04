Versie 3.42.0 van LosslessCut is uitgekomen, als opvolger van versie 3.39.0. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.42.0: NOTE! Project file (.llc) is now always stored next to source file (regardless of working directory set)

J , K , L Change playback speed exponentially (#840)

, , Change playback speed exponentially (#840) Allow drag-drop edl formats: csv, pbf, edl(mplayer), cue and xml (xmeml)

Upgrade ffmpeg to 4.4.1

Remember window size

Improve PBF parsing

Adjust handling of FCP/DaVinci Resolve timeline XML file content (#839)

Allow showing timecode as frame counts #878

Export frame numbers csv #878

Attempt to fix portable app config loading #645

Make it easier to understand if in simple mode #958

Auto convert TREC format #975

Make hand icons point up towards timeline #625

Make current time more visible #625

Go to timecode function (right click) #625

More stable segment colors #625

Remove item from batch list (right click) #89

Add remux video and enc audio option for "convert to supported format"

Improve convert to supported format dialog (smarter)

Show percent when zoomed in #888

Add setting for auto convert to supported format #414

Improve waveform and keyframes: allow up to 1000 keyframes in buffer before recycling #563 & buffer the last 100 rendered waveform segments #260

Run "power on self test" on startup

Improve trash source file logic to detect if ffmpeg is nonfunctional early

Translations

Bugfixes