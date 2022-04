Versie 1.153.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BDS en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: It's possible to hide folding gutter icon for small blocks, via new option "fold_icon_min_range"

Show descriptive error message in Console on loading broken lexer

Lexer CSS: add separate styling for '.id' and '#id' like in VSCode Fixed: Regression in 1.152: auto-scrolling (mouse is dragged out of editor) didn't work

Auto-completion didn't detect proper sub-lexer in fenced code-blocks

BackSpace hides the caret if after the line-end and "caret_blink_en":false

Syntax highlight wasn't updated after 'duplicate line'/'paste' at the end of a sub-lexer block