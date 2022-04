Versie 11.16 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-installer bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om een portable versie te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.16: Allow to select and remove invalid config file

Migrated all HTTPS requests to use libcurl (Linux, macOS)

Set keyboard focus on config panel after startup

Added computer name to log file trailer

Context menu instead of confirmation dialog for swap sides

Fixed config selection lost after auto-cleaning obsolete rows

Install app files with owner set to root (Linux)

Don't override keyboard shortcut "CTRL + W" (macOS)

Migrated key conversion routines deprecated in OpenSSL 3.0

Boxed app icon to fit OS theme (macOS)

Fixed manual retry after automatic update check error

Fixed missing ampersands in middle grid tooltip