Versie 5.0 van Krita is verschenen. Krita is een programma waarmee digitale tekeningen en 2d-animaties kunnen worden bewerkt en gecreëerd, en kan overweg met zowel bitmap- als vectorafbeeldingen. Het programma was voorheen onderdeel van Calligra Suite en wordt ontwikkeld door het KDE-team, maar werkt ook prima onder Gnome of XFCE. Daarnaast zijn er downloads voor Windows, Linux en macOS. Versie 5.0 is een grote release met veel nieuwe mogelijkheden. Uitgebreide informatie over deze uitgave kan op deze pagina worden gevonden, dit zijn in het kort de belangrijkste:

This is a huge release, with a lot of new features and improvements. Some highlights:

The way Krita handles things like brushes, gradients and palettes, as well as tagging, has been completely revamped. The new system is much faster, uses much less memory and is much more dependable!

Gradients have been improved: they are much more smoothed and can handle wider gamuts.

The smudge brush engine has been completely rewritten, and we’ve got a new brush engine, based on MyPaint

The Animation system has been overhauled, with both user interface improvements and new features, such as clone frames and animated transform masks

Krita now has a built-in storyboard editor!

There’s a recorder to create a video out of your painting sessions

And much, much more! For a complete overview, read the release notes.