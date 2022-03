Versie 6.1.11 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 6.1.11: Improved: Added %_filedate_iso% and %_filedate_create_iso% placeholders to make possible to sort filelist correctly independent of system regional settings

Improved: Preview mode in Generate tab now sort columns according your scheme

Improved: Ability to quick select/unselect all imported fields in web options

Fixed: Reading of UTF-8 encoded files on generate tag from file

Updated MP4 support

Unified separators for multiple values fields

Program are now check on exit if main config file is read only