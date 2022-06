De Document Foundation heeft updates voor versies 7.1 en 7.2 van LibreOffice uitgebracht. Dit opensource-officepakket is ontstaan als afsplitsing van OpenOffice en wordt geleverd met tekstverwerker Writer, spreadsheetprogramma Calc, presentatieprogramma Impress, tekenprogramma Draw, databaseprogramma Base en Formula, een applicatie om wetenschappelijke notaties mee te maken.

In versie 7.2 treffen we onder meer verbeterde ondersteuning van Microsoft Office-bestanden aan en zijn er prestatieverbeteringen waar te nemen bij het openen en bewerken van grote bestanden. Verder is er nu ook een versie voor computers uitgerust met een Apple-processor. Versies 7.1.8 en 7.2.4 zijn uitgebracht buiten hun gebruikelijke releasecyclus om een beveiligingsprobleem te verhelpen.

The Document Foundation announces LibreOffice 7.2.4 Community and LibreOffice 7.1.8 Community to provide a key security fix. Releases are immediately available from https://www.libreoffice.org/download/, and all LibreOffice users are recommended to update their installation. Both new version include the fixed NSS 3.73.0 cryptographic library, to solve CVE-2021-43527 (the nss secfix is the only change compared to the previous version).