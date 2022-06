Versie 11.15 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-installer bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om een portable versie te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.15: Play sound reminder when waiting for user confirmation

Enhanced crash diagnostics with known triggers

Defer reporting third-party incompatibilities until after crashing

Support running FreeFileSync from Dokany-based encrypted volumes

Fixed Server 2019 not being detected for log file

Use native representation for modified config (macOS)

Improved WinMerge detection for external app integration