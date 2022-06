Versie 5.19.5 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes in WinSCP 5.19.5: Compatibility with Google Cloud S3 API when duplicating files. 2038

Compatibility with Google Cloud S3 API when deleting implicitly existing directories. 2042

Translation updated: Turkish.

Logging a reference to 1952 when an OpenSSH 8.8 (or newer) server refuses the key.

Bug fix: Crash when new contents is copied to the clipboard while downloading files pasted from the clipboard. 2036

Bug fix: Browse Remote Directory command on Synchronization checklist did not locate file with spaces.

Bug fix: Extension ZIP and Upload does not work with files in a drive root. 2039

Bug fix: Path on Console window was not shortened when it did not fit.