Versie 2.3.367 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma waar in overzichtelijke grafieken inzicht wordt gegeven over het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kan er ook een abonnement worden genomen op een Basic-, Pro-, of Elite-versie, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. Nieuw in deze versie is dat GlassWire zichzelf nu kan updaten, zonder dat daarvoor het hele programma opnieuw hoeft te worden gedownload.

Changes in version 2.3.367: Fixed a bug where GlassWire would crash for some users in some specific situations.

Fixed a crashing bug specifically related to Windows 11.

Fixed a bug that caused issues with GlassWire and the taskbar, and auto-hiding.

Fixed a French translation thanks to a report from a French fan of GlassWire who posted the issue in the forum.

Fixed a high DPI bug that caused UI issues.

Fixed the time formatting for English language users, where 24 hour time should now display correctly if selected in our settings.

Fixed an issue that could cause a Windows Defender false positive when GlassWire is in "ask to connect" mode, due to helpful reporting of GlassWire fans in the forum.