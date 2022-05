TechSmith heeft versie 2021.0.13 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht. Dit programma maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier video's te maken voor trainingen en presentaties. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Camtasia (Windows) 2021.0.13 Added localized text for the Panopto output.

Fixed a bug that could cause Device Frames to extend past the end of a media after a split.

Fixed a bug that could cause erroneous text callout attributes to change when inserting a line break.

Fixed a bug that could cause media to be added out of order when multiple media were added to the timeline from the Media Bin.

Fixed a user-reported startup crash.

Fixed a crash that could occur when adding .trec files with multi-byte characters in the filename.

Fixed a crash that could occur when editing Clip Speed on machines that use commas as decimal separators.