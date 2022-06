Gretech heeft een nieuwe versie van GOM Player uitgebracht. Deze gratis mediaspeler wordt door Gretech ontwikkeld en is geschikt voor Windows 7 of hoger. GOM Player wordt geleverd met diverse populaire codecs, zodat deze niet apart in Windows hoeven te worden geïnstalleerd. Mocht er een bestand worden afgespeeld waarvoor de codec nog niet aanwezig is, dan kan deze via de codec finder automatisch worden opgezocht en toegevoegd. Verder is ondersteuning aanwezig voor het afspelen van incomplete bestanden en uiteraard ook voor ondertiteling. Sinds versie 2.3.69 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Gom Player 2.3.71.5335 Improvement of function Display End Time in subtitle explorer VOC and bug fixes Fixed a crash problem that occurred when deleting the section of A-B Repeat

Fixed an error that occurred when setting subtitle spacing

Fixed a problem that subtitles with control characters were not properly displayed in the subtitle explorer.

Fixed an error when processing ASS subtitles Gom Player 2.3.70.5334 Improvement of function Upgraded FFMPEG

Upgraded the performance of the default built-in codecs (Support for av1 codec) VOC and bug fixes Fixed an error that occurred when searching for mtm files

Fixed an error that occurred when playing some mpg files

Fixed an error that occurred when processing the color range of EVR CP Renderer