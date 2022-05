Versie 7.0.50 van Postbox is uitgekomen. Postbox is een e-mailclient voor Windows en macOS, die zijn oorsprong heeft in Mozilla's Thunderbird. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals een gemeenschappelijke inbox voor verschillende e-mailaccounts, quick reply, signatures en het openen van mails in tabs. Daarnaast heeft het een uitgebreide contactmanager en veel zoekmogelijkheden. Een levenslange licentie kan voor 19 dollar worden aangeschaft. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Postbox version 7.0.50: You can now set a default light and dark theme - select the "Default" theme, then use the pulldown menus to specify light/dark themes in Preferences | Options > Display > Themes

The speed of LDAP addressing lookups has been significantly improved