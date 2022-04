Opera heeft versie 80 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 80, die op Chromium 94 is gebaseerd, treffen we onder meer een Reader Mode aan die lezen van webpagina's prettiger moet maken.

We’re happy to inform that Opera 80 reach stable branch! This version contains Reader Mode option, available as a book icon in the address bar. This mode, which you can switch on and off as needed, makes webpages cleaner and easier to read.

Opera 80 is based on Chromium 94 (94.0.4606.61 on this version to be exact ;)). All changes are available in the changelog.