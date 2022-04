Versie 2.3.343 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma waar in overzichtelijke grafieken inzicht wordt gegeven over het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kan er ook een abonnement worden genomen op een Basic-, Pro-, of Elite-versie, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.3.343: GlassWire alerts are now completely redesigned! Now you can manage your alerts in a much easier way. Set unimportant alerts as "logs" where they don't show up on the desktop, then set other alerts as "important" where they do. Go to our alerts pane, then go to the top left and click the small settings icon. Next choose "alerts settings" to set up any security alerts however you prefer!

GlassWire "while you were away" summaries now appear on the alerts pane.

Some alerts are now on by default for new users, but the less important alerts appear under the alerts "logs" area.

Receive a lot of GlassWire alerts at once? Now the alerts are stacked one on top of each other, so they don't take up so much of your screen real estate.

It's now possible to make alerts unread. Mouse over the alert you want to make unread, then click the three dot menu on the right side.

Many other fixes and improvements. Find an issue? Let us know in our forum, or email us