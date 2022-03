2Brightsparks heeft versie 9.5.45.0 uitgebracht van SyncBackFree. Dit programma is de eenvoudigste en daarmee meteen ook de gratis uitvoering van de back-upsoftware die dit bedrijf in de aanbieding heeft. Naast back-ups maken kan SyncBackFree data synchroniseren. Dit kan naar een locatie op dezelfde of een andere schijf, of naar een ander medium, zoals een cd-rw of usb-stick, of naar een ftp-server of ziparchief. Naast deze gratis uitvoering zijn er ook SyncBackSE en SyncBackPro, die voor respectievelijk 45 en 62 euro extra functionaliteit bieden. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:

New: Rollback settings when returning to V9 after trying V10 (currently in beta) Fixed: (Pro): New Profile wizard was not using global TLS setting

When not run elevated, e.g. SyncBackFree, there may be excessive temporary large memory allocations when copying files

(SE): SyncBackSE 64-bit No Install Zip was using 32-bit WeOnlyDo FTP DLL

Properly update Refresh tokens when using EWS for sending out log emails

Eldos SFTP was not always reconnecting when it needed to

When using a very high DPI the row height was too large when changing the Action in the Differences window Updated: (Pro): For SysLog, it will use severity of Error if profile run fails

(Pro): Now raises error when setting the blob tier fails in Azure