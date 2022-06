TechSmith heeft versie 2021.0.7 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht. Dit programma maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier video's te maken voor trainingen en presentaties. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Camtasia (Windows) 2021.0.7 Added option to export to Panopto in Camtasia Editor.

"Do not capture recorder on screen" option is no longer available on Windows versions that are too old to support it.

Fixed a bug that allowed users to add Noise Removal to Groups where it has no effect.

Fixed a bug that could cause Sketch Motion annotations to work incorrectly when saved as presets.

Fixed a crash that could occur after exporting a video.

Fixed a bug that could cause proxy videos to have poor sync from some MP4 sources.