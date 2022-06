Versie 4.10 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar zo'n 5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 4.10: User Interface: had to move the genre checkboxes in the Add / Edit screen to a popup window as I reached the maximum number of elements in that screen.

TMDb Import: Backdrops were still downnloaded during (batch) updating when configured not to download them.

DVD and Bluray folder structures were incorrectly detected as moved media files.

Backups: The default folder for backups was not correct. It is now set to My Documents\EMDB.

User interface: Fixed and improved pasting covers and cast photos from various applications via the clipboard.

TVSeries: Fixed and improved manually entering the TVDb Id.

Translations: Updated the Arabic, German, French, Simplified Chinese, Slovenian and Dutch translations.