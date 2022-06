Versie 11.13 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-installer bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om een portable versie te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.13: Manage default filter settings via GUI

Support arbitrary location for local app installation (macOS)

Fixed ERROR_FILE_NOT_FOUND masking real file access error (Windows)

Copy full file paths to clipboard (CTRL + C)

Preserve clipboard contents until after program exit

Always enable external command if independent of file items

Support installation without Rosetta2 on ARM64 (macOS)