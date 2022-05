Softland heeft een update voor versie 11 van doPDF uitgebracht. Dit programma installeert zich op het systeem als een printerdriver en maakt het mogelijk om vanuit elk programma met een printfunctie op eenvoudige wijze pdf-documenten te maken. DoPDF is gratis voor privé- en commercieel gebruik, heeft geen Ghostscript nodig om zijn werk te kunnen doen en voegt geen watermerk of advertentie toe. Alleen in het scherm voor het kiezen van de locatie waarnaar het pdf-document moet worden weggeschreven, is een vermelding te zien naar novaPDF. Dat is een soortgelijk programma van dezelfde makers met uitgebreidere opties, dat echter niet gratis is. De changelog sinds versie 11.0.125 ziet er als volgt uit:

Changes in doPDF 11.1.181: Updated: Several languages

Fixed: All users registry entry for update frequency option

Fixed: UI changes Changes in doPDF 11.0.170: Added: Progress window when printing via the Outlook addin

Updated: Danish language

Updated: Portuguese language

Updated: Spanish language

Updated: Finnish language

Updated: Activation process

Fixed: Window position was losing focus relative to taskbar position

Fixed: Corrections for some macros Changes in doPDF 11.0.126: Fixed: Issue when creating PDFs via the add-in for Microsoft Outlook