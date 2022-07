Softland heeft een update voor versie 11 van doPDF uitgebracht. Dit programma installeert zich op het systeem als een printerdriver en maakt het mogelijk om vanuit elk programma met een printfunctie op eenvoudige wijze pdf-documenten te maken. Microsoft heeft basale functionaliteit in Windows ingebakken, maar wil je wat meer opties of controle over de uitvoer hebben, ben je al gauw aangewezen op een extern programma.

DoPDF is gratis voor privé- en commercieel gebruik en voegt geen watermerk of advertentie toe. Alleen in het scherm voor het kiezen van de locatie waarnaar het pdf-document moet worden weggeschreven, is een vermelding te zien naar novaPDF. Dat is een soortgelijk programma van dezelfde makers met uitgebreidere opties, dat echter niet gratis is. Tegenwoordig is er ook een premium-versie, die daar wat prijs en mogelijkheden betreft tussenin zit. Sinds de vorige vermelding in de Downloads zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd: