Softland heeft een nieuwe versie van doPDF uitgebracht. Dit programma installeert zich op het systeem als een printerdriver en maakt het mogelijk om vanuit elk programma met een printfunctie op eenvoudige wijze pdf-documenten te maken. DoPDF is gratis voor privé- en commercieel gebruik, heeft geen Ghostscript nodig om zijn werk te kunnen doen en voegt geen watermerk of advertentie toe. Alleen in het scherm voor het kiezen van de locatie waarnaar het pdf-document moet worden weggeschreven, is een vermelding te zien naar novaPDF. Dat is een soortgelijk programma van dezelfde makers met uitgebreidere opties, dat echter niet gratis is. Sinds de vorige vermelding in de Downloads zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in doPDF 10.7.124: New: Option to choose if you want to install the addins for Office

New: Added Finnish language

New: Added Portuguese language

New: Added Nepali language

Update: Updated Polish language

Fix: Corrected some black boxes in images

Fix: Corrected fonts embedding

Fix: Corrected Windows version on About

Fix: Help button crash Changes in doPDF 10.6.123: Fix: Multiple corrections for the Getting Started window

Fix: Spooler crash for simultaneous printed documents

Fix: Installation corrections Changes in doPDF 10.6.122: Fix: Printing Preferences dialog correction

Fix: Manage Forms dialog correction Changes in doPDF 10.6.121: New: Added Polish language for the user interface

Update: Italian translation updated

Update: Romanian translation updated

Update: Improved system language detection

Fix: PowerPoint gradient conversion error