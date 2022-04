Versie 5.11.3 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version 5.11.3: Fixed an incompatibility of Windows 10 version 1909 with the "Combine grouped buttons" option, introduced with update KB5001396.

Added an incompatibility notice for Windows 11.

The tweaker binaries are now digitally signed.

I want to thank Sleeslag for sponsoring the digital signature.