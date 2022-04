Versie 21.1.2 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 21.1.2: Data viewer: Record mode now supports multiple records view Double-click behavior in filters popup was fixed Spatial viewer now allows to copy point coordinates Source tables resolution was fixed for CTE queries and sub-selects

Navigator: Quick filter was fixed (show connected only) “Set connection from navigator” action behavior was fixed

SQL editor: Auto-completion for identifiers with special characters was fixed SQL console now opens for selected schema Table columns are shown in original order for auto-completion Formatting of queries with embedded comments was fixed Local variables coloring was added (Sybase, SQL Server, MySQL)

Metadata editor: Metadata search now supports search in procedures/views definition Object info refresh was fixed Table triggers loading performance was significantly improved for most databases

Clickhouse: Table DDL was fixed Nested comments support was added Data edit (update/delete) queries generator was fixed

DB2 iSeries: schemas with long names loading was fixed

Hive: constraints definition was fixed

MySQL: Execution plan explain for CTE queries was fixed Use password escape was fixed

PrestoDB/Trino: data and metadata editors were improved

PostgreSQL: Data type fully-qualified name now used instead of scale/precision Custom data types (including geometry) resolution was improved

SAP HANA: stored procedures results loader was improved (multiple cursors + atomic values)

Snowflake: $$ parser was improved

SQL Server: Temporary table support was improved (metadata load, SQL auto-suggest) datetime data type DDL was fixed Active schema selector was fixed BEGIN/END blocks support was added

Vertica: Flex tables metadata was fixed Function body parser was fixed