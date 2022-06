KC Softwares heeft versie 5.12.13 van SUMo uitgebracht. SUMo, wat voor Software Update Monitor staat, is een programma dat de computer scant op aanwezige software en vervolgens controleert of er nieuwere versies beschikbaar zijn. Door het installeren van een driver agent kan het ook controleren op nieuwe drivers. De gratis uitvoering laat alleen weten van welke programma's er een nieuwere versie beschikbaar is en biedt een link naar een algemene zoekpagina op de website van KC Softwares aan. De pro-versie geeft vaak betere download-links die direct naar de downloadpagina van de fabrikant leiden, maar het updaten blijft een handmatig proces, waardoor je altijd volledige controle over je eigen systeem blijft houden.

De pro-versie heeft verder ook de mogelijkheid om SUMo zelf bij te werken naar een nieuwere versie en kan ook zien of computers die op het lokale netwerk zijn aangesloten zijn voorzien van de laatste updates via een overzichtelijke webpagina. Naast het standaardinstallatieprogramma is er ook een portable-versie beschikbaar, die zijn werk kan doen zonder eerst geïnstalleerd te hoeven worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: