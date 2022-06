Versie 8.03 van SystemRescue is uitgekomen. SystemRescue is een zelfstartende Linux-omgeving voor het beheren of repareren van een systeem en gegevens na een crash. Het is bedoeld om op een eenvoudige manier admin-taken uit te voeren, zoals het maken en bewerken van de hardeschijfpartities. Het wordt geleverd met diverse programma's zoals GParted, fsarchiver, bestandssysteemtools, editors, Midnight Commander en netwerktools. Het kan worden gebruikt voor zowel Linux- en Windows-computers en vereist geen installatie, maar dit is wel mogelijk. De kernel ondersteunt alle belangrijke bestandssystemen zoals ext3/ext4, xfs, btrfs, reiserfs, jfs, vfat, ntfs, en netwerkbestandssystemen zoals SMB en NFS. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 8.03: Updated kernel to the Long-Term-Supported linux-5.10.34

Fixed boot from NTFS file systems (#194)

Fixed package repositories configuration on i686 (#188)

Fixed services order to make option “nofirewall” reliable

Added gsmartcontrol (hard disk drive and SSD health inspection tool)

Added xfburn (a simple CD, DVD and Blu-ray burning utility)

Dropped joe (package removed upstream)

Updated gparted to version 1.3.0