Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met meer dan 700 verschillende ISO-bestanden. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes Change the UTF-16 languages.ini to UTF-8 languages.json

to UTF-8 The update button is available even if data corrupted in VTOYEFI partition.

Set the default focus to No when you click Install button in Ventoy2Disk.exe.

when you click Install button in Ventoy2Disk.exe. Fix a BUG when booting Windows VHD(x) with the latest ventoy_vhdboot.img.

Support boot Windows VHD(x) files at local disk. Notes