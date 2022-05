Aomei heeft versie 9.2 van Partition Assistant uitgebracht. Met dit programma kunnen partities worden aangepast. Zo kunnen deze vergroot, verkleind, opgedeeld of samengevoegd worden, kan de alignment worden aangepast en kan een partitie worden gekopieerd wat handig is als er bijvoorbeeld van een harde schijf naar een ssd gemigreerd wordt. Partition Assistant is gratis, maar er is ook een Pro-uitvoering, die onder meer converteren van de indeling van mbr naar gpt voor een bootpartitie mogelijk maakt en overweg kan met dynamische volumes. Hieronder is de changelog sinds versie 9.0 te vinden:

Changes in version 9.2: Added "App Mover": Free up space on the selected partition via moving applications to another drive. Changes in version 9.1: Optimized the display of disk index number: starting from Disk 0 so as to keep consistent with the Windows built-in Disk Management.

Fixed issue: the program cannot recognize the Ext4 partitions on mounted Linux system disk.

Fixed issue: volume serial number doesn't display correctly after being modified.

Fixed issue: the Flag of cloned GPT system disk doesn't match to the source disk.

Fixed issue: Runtime Error occurred while installing software.