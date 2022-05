Versie 3.36.0 van LosslessCut is uitgekomen, als opvolger van 3.34.3. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.36.0: Allow arbitrarily selecting which segments to export - fixes #682 #358

Add context menu to segments (right click) #392

Double click segment to jump to cut start #392

Implement drag drop sort #392

Scroll segment into view

Allow using any files as preview files (e.g LRV #680)

Improve trash dialog, remember last selected options & don't show again option

Allow locking output format #615

More translations

Fixes and upgrades