Versie 10.7.1 van Jellyfin is uitgekomen. Deze mediaserver is een fork van Emby en is ontstaan nadat Emby closedsource werd en er voor zogenaamde premiumfeatures betaald moest gaan worden, zoals dat ook bij Plex het geval is. Jellyfin is echter volledig opensource gebleven en alle functionaliteit is aanwezig. Het draait op Windows, macOS, Linux of in een Docker-container. Verder zijn er clients voor elk OS, maar ook voor mediaspelers, TV's en mobiele apparaten. De belangrijkste verbeteringen die in deze uitgave zijn aangebracht kunnen hieronder worden gevonden.

Release Notes [All] Small bugfixes

[Fedora] Fix broken builds and package issues

[All/Windows] Fix several security issues as mentioned in GHSA-wg4c-c9g9-rxhx