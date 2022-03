Versie 8.00 van SystemRescue is uitgekomen. SystemRescue is een zelfstartende Linux-omgeving voor het beheren of repareren van een systeem en gegevens na een crash. Het is bedoeld om op een eenvoudige manier admin-taken uit te voeren, zoals het maken en bewerken van de hardeschijfpartities. Het wordt geleverd met diverse programma's zoals GParted, fsarchiver, bestandssysteemtools, editors, Midnight Commander en netwerktools. Het kan worden gebruikt voor zowel Linux- en Windows-computers en vereist geen installatie, maar dit is wel mogelijk. De kernel ondersteunt alle belangrijke bestandssystemen zoals ext3/ext4, xfs, btrfs, reiserfs, jfs, vfat, ntfs, en netwerkbestandssystemen zoals SMB en NFS. De changelog sinds versie 7.0.0 ziet er als volgt uit:

Changes in version 8.00: Updated kernel to the Long-Term-Supported linux-5.10.20

Updated partitioning tools: parted-3.4, gparted-1.2.0

Updated file systems: btrfs-progs 5.10.1, xfsprogs 5.10.0, e2fsprogs 1.46.2

Updated utilities: nwipe-0.30, dislocker-0.7.3, fsarchiver-0.8.6

Updated XFCE graphical environment to version 4.16

Updated Python to version 3.9.2 and added python-pip

Added paperkey (to print private keys on paper)

Replaced exfat-utils with exfatprogs Changes in version 7.01: Updated kernel to Long-Term-Supported linux-5.4.78

Added edk2-shell and a corresponding boot entry in UEFI boot menu (#159)

Added entries to enter firmware setup, reboot, shutdown in the UEFI boot menu

Added cowpacman2srm to create modules with additional packages (Gerd v. Egidy)

Added reverse_ssh to get a remote ssh access behind a firewall (Gerd v. Egidy)