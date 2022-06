Astonsoft heeft versie 9.7 van EssentialPIM uitgebracht. Deze 'personal information manager' maakt het mogelijk om afspraken bij te houden, een adresboek te beheren en e-mails te versturen en ontvangen. Het programma is in diverse talen, waaronder het Nederlands, te gebruiken. EssentialPIM is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering. De eerste is gratis, maar heeft minder functies. Zo kan niet met Outlook of de clouddiensten van bijvoorbeeld Google, Apple of Dropbox worden gesynchroniseerd. Een compleet overzicht van de onderlinge verschillen is op deze pagina te vinden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

We announce the immediate availability of EssentialPIM 9.7. This release comes with numerous improvements such as:

Add several related items at once through the Insert Hyperlink dialog window

Set up reminders at specific date/time for events in Calendar (Reminder->Custom…)

Create tags by typing # directly from sticky notes

You can now choose not to show number of unread messages for any mail folder (right click, Properties)

Specific set of columns in Advanced Search depending on the type of searched item

Common keyboard shortcuts to increase/decrease idents in Notes (Ctrl+M & Ctrl+Shift+M)

Call up Google Maps for addresses in Contacts

Choose if to embed attachments into iCal files for events and tasks when sending them out via email

Faster quick search feature in Mail and in Notes

Improved synchronization with Outlook.com/Office 365 accounts

We also made quite a number of under the hood changes and adjustments that were meant to increase performance and overall stability of EPIM. Take a look at the Version History page for a more detailed list of changes.