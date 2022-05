Realix heeft versie 6.42 van HWiNFO32 en HWiNFO64 uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In deze update zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in HWiNFO32 & HWiNFO64 version 6.42: Improved support of some future AMD CPUs and APUs.

Fixed a possible hang on some systems with Intel Thunderbolt controller.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG STRIX B550-XE.

Added reporting of DIMM module location if BIOS provides correct data.

Fixed VRM monitoring on ASRock Z490 Taichi and B550 Steel Legend.

Added monitoring of Effective GPU clock on NVIDIA GPUs.

Improved reporting of serial number on NVIDIA GPUs.

Enhanced sensor monitoring on MSI Z590 and B560 series.

Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE Z590, B560, H570, Q570 and H510 series.

Added monitoring of Aquacomputer farbwerk 360 and highflow NEXT.

Added fan speed monitoring on some MSI notebooks.

Enhanced sensor monitoring on some ASRock Z590, H570 and B560 series.

Added monitoring of GDDR6X Memory Junction Temperature on NVIDIA RTX 30-series.