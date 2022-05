Versie 2.81 van Tixati is uitgekomen. Tixati is een uitgebreide en efficiënte bittorrentclient voor Windows en Linux met ondersteuning voor dht, magnet-links en rss-feeds. Het programma geeft uitgebreide informatie over alle aspecten van de download en het in- en uitgaande netwerkverkeer. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux en het programma toont geen advertenties. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 2.81: Better channel connection management when streaming audio/video, more accurate peer reliability scoring

Several optimizations to channel stream decoder/hasher to save CPU time

Channel stream playback positioning algorithm improvements

Improved channel Share data synchronization protocol, reduced redundant updates when reconnecting

Fixed single-file transfer deleting problems

More improvements to HTTP client powering RSS connections and non-UDP trackers

New compiler optimizations for Linux builds, slightly lower CPU usage

Updated IP location tables to latest delegations