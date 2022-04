Versie 5.2.2 van Pi-hole Core is verschenen. Ook zijn Pi-hole Web 5.2.2 en FTL 5.3.3 uitgekomen. Pi-hole is een advertising-aware dns- en webserver bedoeld om te draaien op een Raspberry Pi in het netwerk. Als op de router naar Pi-hole wordt verwezen voor dns-afhandelingen, zullen alle apparaten binnen het netwerk er automatisch gebruik van maken zonder dat er instellingen moeten worden aangepast. Vervolgens worden advertenties niet meer opgehaald, waardoor pagina's sneller laden. In potentie kan er ook malware mee buiten de deur worden gehouden. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar de uitleg en video's op deze pagina, of deze handleiding van tweaker jpgview. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Pi-hole Core v5.2.2 Update pihole-FTL man-pages #3883 (@ganto)

piholeDebug: Fix warning if lighttpd/php are not installed #3902 (@ganto)

piholeDebug: Diagnose output if (Web) git directory is not found #3904 (@ganto)

Fix chronometer output if web interface is not installed #3900 (@ganto)

Adding comma to the adlist table format #3909 (@onegreydot)

Add fallback for arch detection on i386/x86_64 #3940 (@dschaper)