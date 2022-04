Versie 3.30.0 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scènes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.30.0: Allow disabling merge metadata preservation

Include segment number in output file

Confirm extract all streams and hide streams selector when exporting

Improve menus

Allow create chapters when merge files too

Improve initial screen

Implement simple mode #546

Improve trash button #537

Implement MOV FastStart option #347

Enable version check for windows #290

Add clear segments menu item #537 #546

Implement TSV export #545

Minor bugfixes and improvement