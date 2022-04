Versie 3.29.1 van LosslessCut is uitgekomen, als opvolger van 3.27.0. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scenes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.29.0: Fix keybinding issue

Implement simple file and track metadata editor #496

improvements to export confirm

add lang column to tracks #514

Improvements for files without a valid duration

Fix reorder segments logic #421

Load timecode offset from file #506

Allow disable deletion of merged segments #480

Add removable media snap permission (Linux) #410

Allow turn off export confirm dialog #512

Add pbf import #421

option to write segment labels as chapters #318

improve track screen

Upgrade ffmpeg/ffprobe to 4.3.1

Increase resolution of paused canvas image #421