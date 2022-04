Versie 5.7 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In versie 5.6 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features E-book viewer: Add a "Read aloud" function that works via the operating system's Text-to-speech engine. Click the "Read aloud" button in the viewer controls to start reading the book text aloud from the current page.

A new busy spinner for waiting animations

Edit metadata: Add buttons to easily set yes/no fields also shortcut to clear the field. Closes tickets: 1907140 Bug fixes PDF Output: Fix a regression in the previous release that broke text rendering for some fonts due to a bug in Qt WebEngine. Closes tickets: 1905967

PDF Output: Fix conversion failing when adding header/footer and the input document defines margins/padding on the <html> tag. Closes tickets: 1905736

Windows: Fix the case of library names in copied calibre:// links sometimes incorrect. Closes tickets: 1907159

AZW3 Input: Fix a regression in calibre 5 that broke processing of files with inline flow replacements. Closes tickets: 1906459

Fix hiding and showing book details panel changes its size by a pixel or two. Closes tickets: 1906149

Get books: Fix amazon.fr not working because of website changes. Closes tickets: 1907067

Bulk metadata search/replace: Fix text transform function not being applied to the test result in character mode.

Book list: Improve rendering of column headers when they dont fit, by eliding them instead of just cutting off rendering. Closes tickets: 1906464

Fix template function "first_non_empty" fails if no argument evaluates non-empty. Closes tickets: 1906063 Improved news sources The Guardian

The Atlantic